15, 09, 2020 - 6:22 مساءً
التجاري

المصرف التجاري السوري يعلن استئناف منح القروض

محليات   44

اعتباراً من اليوم، أعلن المصرف التجاري السوري استئناف منح قروض التجزئة “القرض الشخصي وقرض السلع المعمرة وقرض جريح الوطن” والبدء باستلام الوثائق والأوراق المطلوبة للقروض.

ووفقاً لـ”سانا” طلب المصرف في تعميم له من جميع فروعه استئناف منح التسهيلات الائتمانية غير المباشرة والمباشرة حصرا لتمويل القطاع الزراعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والقروض العقارية داعيا إلى التريث في منح قرض المهن لحين صدور تعليمات لاحقة وكذلك إلى الالتزام بعدم منح تسهيلات ائتمانية دوارة “جاري مدين وحسم سندات وغيره” لحين صدور تعليمات لاحقة بهذا الخصوص.

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