بسقف مليوني ليرة.. التوفير يستأنف القروض لذوي الدخل المحدود

عمم مصرف التوفير على فروعه كافة استئناف منح القروض التنموية لأصحاب الدخل المحدود من العاملين في الدولة والعسكريين والمتقاعدين، مشيراً إلى أن الأولوية لدراسة طلبات القروض المسجلة سابقا.

ووفقا لتعميم من المصرف فإنه يتوجب على الفروع بالنسبة “للقروض غير المنفذة والتي ما زالت قيد الدراسة أو الموافق عليها أو التي تم تنفيذها ولم يتم صرفها وتجاوزت أوراقها المهل المحددة” في فترة التوقف منذ الـ 11 من حزيران الفائت وحتى تاريخه القيام بـ “إدخالها مجددا إلى برنامج القروض وتجديد طباعة تعهد الاقتطاع ومتابعة إجراءاتها أصولا” بهدف التسهيل على المقترضين وعدم تكبيدهم عناء استصدار أوراق جديدة.

وبناء على كتاب من مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي أصدر مجلس إدارة مصرف التوفير قرارا يقضي بـ “رفع سقف القروض التنموية للعاملين في الدولة مدنيين وعسكريين إلى مليوني ليرة سورية بدلا من مليون وذلك وفقا للضوابط والإجراءات المعمول بها في التعليمات التنفيذية لقروض ذوي الدخل المحدود”.

وكان مصرف سورية المركزي أعلن منذ نحو أسبوع موافقته على السماح للمصارف العاملة باستئناف منح التسهيلات الائتمانية.