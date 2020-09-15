بعد القضاء على متزعمها.. توقيف أحد أعضاء خلية إرهابية في لبنان

تمكن الجيش اللبناني ليل أمس من توقيف الإرهابي عبد الرزاق وليد الرز أحد أعضاء الخلية الإرهابية شمال لبنان، وذلك بعد أن قضى على متزعمها خالد التلاوي أمس.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان أصدرته اليوم أن “دورية من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تمكنت ليل أمس من توقيف الإرهابي عبد الرزاق وليد الرز أحد أعضاء الخلية الإرهابية في منطقة حرجية في رشعين في منطقة عكار شمال لبنان”،وأضاف البيان إن البحث ما زال جاريا عن الإرهابي الثالث الفار من أعضاء هذه الخلية الإرهابية.

وكان الجيش اللبناني أعلن أمس مقتل أربعة من عسكرييه خلال عملية مداهمة لمنزل التلاوي شمال لبنان موضحا أن رأس الخلية الإرهابية التي نفذت عملية كفتون المطلوب التلاوي قام بإلقاء رمانة يدوية وإطلاق النار على عناصر الدورية ما أدى إلى مقتل أربعة عسكريين وتمكن الجيش من القضاء على التلاوي وفر إرهابيان آخران كانا برفقته حينها.