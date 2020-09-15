سلسلة الكتاب الناطق تضم بصفحاتها الأدب الروسي

مختارات من عيون قصائد شعراء الحب الأقدمين ومن الأدب القصصي الروسي جمعتها الهيئة العامة السورية للكتاب وأصدرتها ضمن سلسلة الكتاب الناطق لتكون بين يدي عشاق الأدب ولا سيما من ذوي الإعاقة.

الإصدار الأول كان للشاعر مجنون ليلى قيس بن الملوح شاعر الغزل العذري حيث انتقى الشعر الدكتور محمد قاسم وأداه الشاعر قحطان بيرقدار كما أدى الدكتور ثائر زين الدين بصوته في إصدار ثانٍ باقة من شعر جميل بثينة اختارها الدكتور محمد قاسم.

ومن عالم القصة انتقت الهيئة مجموعة من القصص لمكسيم غوركي الكاتب الروسي المعروف اختارها المترجم حسام الدين خضور وأدتها بصوتها المذيعة هدباء العلي.

يذكر أن هيئة الكتاب أطلقت مشروع الكتاب الناطق عام 2017 وتضمن أقراصاً مدمجة لأعمال شعراء وأدباء سوريين وأجانب وتتوجه إلى أصحاب الهمم وتيسر وصول المادة صوتياً عن طريق مسجلة عادية أو جهاز حاسوب أو مشهدياً من خلال قراءة النصوص على شاشة الحاسوب أو التلفاز.