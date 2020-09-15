كوريا الجنوبية: مناعة القطيع أمر مستحيل لمكافحة “كورونا”

قالت الهيئة الكورية الجنوبية لمكافة الأمراض والوقاية منها أن مناعة القطيع التي تشير إلى السيناريو الذي يكتسب فيه عدد كاف من الناس في المجتمع مناعة ضد عدوى فيروس كورونا هي أمر مستحيل في البلاد.

وقالت الهيئة في بيان اليوم: إن “جهود الاحتواء هي الطريقة الوحيدة لإبطاء انتشار الفيروس حتى يتوفر لقاح فعال”، مضيفة: بأن الجولة الثانية من اختبارات الأجسام المضادة التي أجريت على 1440 شخصا أظهرت أن واحدا فقط لديه الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد كوفيد19 مما يعزز فكرة أن جهود الاحتواء القوية في البلاد ربما تكون قد حدت من انتشار فيروس كورونا، وذلك وفق ما نقلت “يونهاب”.