لافروف وشكري يؤكدان ضرورة دعم المسار السياسي لحل الأزمة في سورية

خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري سامح شكري، بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان نقلته وكالة سبوتنيك إن لافروف وشكري جددا خلال الاتصال أمس التأكيد على ضرورة دعم المسار السياسي لحل الأزمة في سورية بما يضمن وحدة أراضيها واحترام سيادتها بشكل صارم.

كما أكد لافروف وشكري أنه لا بديل عن الحل السلمي للأزمة في ليبيا ورحبا بتصريحات الأطراف الليبية بشأن وقف الأعمال العدائية بينها والبدء بالحوار السياسي.

وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة أكد لافروف أن الشرط الرئيسي لإحلال السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط هو حل القضية الفلسطينية وفق القرارات الدولية ذات الصلة لافتا إلى دعم بلاده إيجاد تسوية شاملة لهذه القضية بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي.