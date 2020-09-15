نظام أردوغان يواصل حملته القمعية ويعتقل78 شخصا

أصدرت سلطات النظام التركي مذكرات اعتقال بحق 78 شخصا بينهم عسكريون بذريعة صلتهم بمنظمة الداعية فتح الله غولن الذى يتهمه هذا النظام بالوقوف وراء محاولة الانقلاب عام 2016.

ونقلت وكالة الأناضول الناطقة باسم النظام التركي عن مصادر أمنية قولها: إنه “صدرت مذكرات اعتقال بحق 66 شخصا في محافظة ازمير حيث تم اعتقال 53 منهم من بينهم 48 جنديا في الخدمة الفعلية”.

كما أصدر النظام التركي بالعاصمة أنقرة مذكرات اعتقال بحق 12 معلماً بينهم 8 في الخدمة الفعلية بتهم صلتهم بالمنظمة عبر استخدام تطبيق التراسل بايلوك حيث تم اعتقال تسعة منهم على الأقل.