أهالي محافظة إدلب يستنكرون الوجود التركي على أراضي الجمهورية العربية السورية

إدلب – يحيى بزي

رفضاً لوجود قوات الإحتلال التركي على أراضي الجمهورية العربية السورية وتنديداً بممارسات النظام التركي وعدم إلتزامه بالإتفاقيات الدولية إحتشد الآلاف من أهالي محافظة إدلب أمام النقطتين التركيتين في تل الطوقان والصرمان في محافظة إدلب

الرفيق أمين فرع إدلب للحزب أسامة قدور فضل أكد خلال مشاركته الأهالي بالوقفة الإحتجاجية أن إدلب قلعة الصمود وهي جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية، ومصممون على خروج المحتل التركي من كامل أراضينا السورية

بدوره محافظ إدلب المكلف المهندس محمد فادي سعدون أكد أن الوجود التركي على أراضي الجمهورية العربية السورية غير شرعي، وأشار أن أبناء المحافظة تحتشد لتعبر عن رفضها لوجود قوات الإحتلال التركي

المشاركون بالإحتجاج أكدوا على رفضهم القاطع لوجود النقاط التركية على الأراضي السورية معتبرين أن وجود هذه النقاط هو بمثابة احتلال، كما أشاروا لعدم إلتزام النظام التركي بالإتفاقيات الدولية وغيرها بالإضافة لممارساته العدوانية ضد الشعب السوري

تخلل الوقفة الإحتجاجية إستهداف القوات التركية للمواطنين بالقنابل المسيلة للدموع وحصول عدة حالات إختناق تم إسعافهم على الفور من قبل العيادة الطبية المتنقلة التي تواجدت في المنطقة

شارك في الإحتجاج الآلاف من أهالي محافظة إدلب توافدوا من القرى المحيطة بالنقاط التركية والمحافظات السورية المقيمين بها بالإضافة لعدد من القيادات الحزبية والإدارية والنقابية في محافظة إدلب.