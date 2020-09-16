الحالة الجوية خلال اليومين القادمين

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 8 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بامتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو شديد الحرارة وصحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وخاصة على المناطق الجنوبية الشرقية، وسديميا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبحسب المديرية تبقى درجات الحرارة غدا أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية، ويكون الجو حارا نسبيا وصحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وخاصة على المناطق الجنوبية الشرقية وسديميا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.