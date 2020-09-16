الذئب بشخصية مختلفة في “يا ويلك يا أرنب”

أقر الفريق الذي يعمل على تصوير حلقات جديدة من مسلسل الرسوم المتحركة “ويلك يا أرنب” مظهرا خارجيا نهائيا للذئب بصفته شخصية رئيسة للمسلسل.

وسيقوم الفنان الكوميدي الروسي المشهور، غاريك خارلاموف، بدبلجته.

صرحت بذلك المنتج العام في ورشة “سويوز مولتفيلم” الروسية لأفلام الرسوم المتحركة، يوليا أوسيتينسكايا. وقالت:” إننا استطعنا بالحفاظ على فتنة وجاذبية الشخصية الكلاسيكية وأدخلنا تعديلات إليها آخذا بالحسبان الواقع المعاصر. وقد غير الذئب أزياءه وعاداته جزئيا. ومن بينها عادة تدخين السجائر.

وقالت إن الفنان الروسي الكوميدي المشهور،غاريك خارلاموف تولى دبلجة شخصية الذئب في المسلسل الجديد وذلك بفضل جرس صوته المميز الذي يمكن التعرف عليه من قبل الجميع صغارا وكبارا.

وقال غاريك خارلاموف إنه وافق بكل سرور على دبلجة شخصية الذئب في المسلسل الجديد للرسوم المتحركة، إذ أنه يعتبر من المسلسلات الأسطورية في بلادها ولعبت دورا كبيرا في تطوير الافلام الكوميدية الروسية حيث لا تقوم الفكاهة على كلمات فحسب بل على نبراتها وأسلوب نطقها ومواقف مضحكة تتخذها هذه الشخصية أو تلك. وأضاف قائلا :”يسعدني جدا أن أقوم بأداء هذه المهمة الصعبة”.

يذكر أن ورشة “سويوز مولتفيلم” الروسية لأفلام الرسوم المتحركة كانت قد أعلنت في وقت سابق عن إطلاق حلقات جديدة من مسلسل “ويلك يا أرنب” السوفيتي وذلك بمناسبة حلول الذكرى الـ50 لظهور شخصياته على الشاشة .

وستظهر في المسلسل الجديد شخصيات جديدة مثل القنفذ والأيل والغُرير.

ويتوقع أن يضم الموسم الأول 52 حلقة. كما يتوقع أن يعرض المسلسل لأول مرة في الشتاء القادم.