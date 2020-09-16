السويداء.. جهود لمعالجة العقبات التي تعترض تحسين معيشة المواطن

السويداء – رفعت الديك

بهدف استنفار كافة الهمم وحشدها للمساهمة في نهضة المحافظة وتنميتها وحل مشاكلها العالقة ومعالجة العقبات التي تعترض تحسين معيشة المواطن التقى محافظ السويداء المهندس همام دبيات أعضاء مجلس الشعب عن محافظة السويداء بحضور أعضاء المكتب التنفيذي والأمين العام للمحافظة.

وأكد المحافظ في الاجتماع الذي يعتبر الأول من نوعه أن لأعضاء مجلس الشعب الدور الكبير في طرح القضايا التي تهم المحافظة تحت قبة البرلمان ومتابعتها بالجهد الكافي وصولاً إلى حلها بالتوازي مع الجهود التي يبذلها المكتب التنفيذي ومجلس المحافظة ليكون الجميع ضمن رؤية محددة وواضحة بملفات مدروسة وفق الأولويات وقابلة للتنفيذ.

وتحدث أعضاء مجلس الشعب عن ارتياحهم لهذا الاجتماع مؤكدين الجهوزية التامة للعمل بكل الجهود المطلوبة وطرح كافة قضايا المحافظة الهامة وإيصالها إلى كافة الجهات المعنية، كما أشاروا إلى أهمية التعاون مع المكتب التنفيذي والتشارك في كافة الملفات ودراستها ونقاشها بما يخدم مصلحة الاهل في المحافظة، كما نوّهوا إلى أن تكون هذه الاجتماعات دورية يتم خلالها بحث ما تم إنجازه وطرح قضايا جديدة.

بدورهم أعضاء المكتب التنفيذي طرحوا العديد من القضايا الملحة الخدمية اليومية والاستراتيجية التي تحقق التنمية المستدامة للمحافظة على كافة الصعد والمستويات، مؤكدين الاستعداد لتزويد أعضاء مجلس الشعب بكل الملفات والمذكرات المطلوبة من أجل طرحها تحت قبة البرلمان