الصحة: ٤٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل ٤٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى تسجيل ٤٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى ٣٦٥٤.

وأكدت الوزارة شفاء ١٨ حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٨٨٩.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة ٣ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ١٦٣.

وجاء توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الأربعاء ١٦ أيلول ٢٠٢٠ على الشكل التالي:

= الإصابات:

10 في حلب

9 في حمص

6 في طرطوس

6 في السويداء

5 في دمشق

3 في ريف دمشق

١ في الرقة

= حالات الوفاة:

1 في دمشق

1 في حمص

1 في حلب

= حالات الشفاء:

4 في دمشق

3 في اللاذقية

3 في حلب

2 في ريف دمشق

2 في حماة

2 في طرطوس

2 في حمص