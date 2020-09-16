حكومة اليابان تقدم استقالتها بالكامل

أفادت وكالة أنباء “كيودو” أن “الحكومة اليابانية قدمت استقالتها بالكامل صباح اليوم إلى رئيس الوزراء شينزو آبي”.

وأضافت الوكالة أن رئيس الوزراء الياباني قَبِل استقالة حكومته”.

وصوت الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان يوم الاثنين، لاختيار زعيم جديد له والذي سيصبح بشكل فعلي رئيس الوزراء المقبل خلفا لرئيس الوزراء المستقيل آبي، حيث فاز يوشيهيدي سوغا كبير أمناء مجلس الوزراء بهذا المنصب.

وسيقوم اليوم مجلسا البرلمان الياباني بالتصويت لتسمية رئيس وزراء جديد للبلاد، والذي يختار حكومته الجديدة.