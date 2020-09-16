شروط التحويل من التعليم المهني والتقني إلى العام

أصدرت وزترة التربية بيانا حددت فيه الشروط الواجب توافرها في الطالب للتحويل من التعليم المهني والتقني إلى التعليم العام.

وأكدت الوزارة في بيانها أن تحويل الطلاب يتم من خلال لجنة طبية مركزية مهمتها دراسة أوضاع الطلاب الصحية وتضمنت الشروط “فقدان البصر أي المكفوف ومن بحكمه وفقدان أحد الأطراف وعدم إمكانية استعمال الطرفين العلويين بشكل كامل وطبيعي وعمليات القلب المفتوح وذلك بعد إعادة التقييم من الناحية القلبية وبعض الحالات الخاصة التي تشمل التشويه الواضح وأمراض الدم الشديدة والسرطان بشكل عام وأمراض العضال” على أن تدرس الحالات المرضية في كل مديرية تربية من قبل اللجنة الطبية الفرعية.

وذكرت الوزارة أن اللجنة المركزية تجتمع بدءاً من “24 أيلول الجاري ولغاية 25 تشرين الأول القادم” في مديرية الصحة المدرسية يومي الأحد والخميس من كل أسبوع.

كما حددت الوزارة الفترة الممتدة من 13 إلى 24 من أيلول الجاري موعدا لعرض الطلاب المسجلين في الصف الأول الثانوي في التعليم المهني والذين يعانون أوضاعا صحية على اللجان الطبية الفرعية في مديريات التربية لتحويلهم بين المهن أو لعرضهم على اللجنة الطبية المركزية في مديرية الصحة المدرسية وذلك وفق المعايير الطبية للتحويل إلى التعليم العام أو بين فروع التعليم المهني.