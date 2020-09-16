قتلى لـ”قسد” بهجمات بالأسلحة والعبوات في ريفي الرقة ودير الزور

أفادت مصادر محلية في الرقة بمقتل اثنين من مسلحي ميليشيا “قسد”، المدعومة من قبل الاحتلال التركي، برصاص مجهولين قرب بلدة تل السمن، شمال المدينة، بالتوازي مع انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة للميليشيا في محيط قرية أبو شارب بالريف ذاته.

بالمقابل، استهدفت عبوة ناسفة مبنى ما يسمى دار المرأة التابع للميليشيا في بلدة السوسة، شرق دير الزور.

حيث بينت مصادر أهلية أن عناصر الميليشيا فرضت طوقا أمنيا حول المبنى، في حين ولم ترشح معلومات عن وقوع قتلى ومصابين وحجم الأضرار هناك.