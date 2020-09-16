يمتاز بوجود “شريك تسديد”.. قرض شراء عقار سكني أو تجاري بسقف 100 مليون

البعث ميديا – فاتن شنان

أعلن المصرف التجاري عن قرض جديد لشراء عقار سكني أو تجاري جاهز أو على الهيكل بسقف 100 مليون ليرة سورية لمدة أقصاها 20 سنة وبضمانة العقار نفسه، وبفائدة مخفضة تبدأ من 10% سنوياً لمدة أقصاها عشر سنوات للقرض السكني، وفائدة 11% سنوياً لمدة أقصاها خمسة عشر سنة، و12% سنوياً تزيد عن خمسة عشر سنة.

ويتم تطبيق الفائدة على رصيد القرض المتناقص وتحدد القيمة النهائية للفائدة عند المنح، وبنسبة 13% لقرض العقار التجاري بفائدة سنوية على الرصيد المتناقص للقرض.

وبين مدير التسليف في المصرف مازن حمزة أن القرض يتميز بإمكانية قبول شريك تسديد واحد فقط للقرض، وذلك لاستهداف شرائح أوسع، ومراعاة شريحة الدخل المحدود للاستفادة من هذا القرض حيث يمكنه أن يتشارك في تسديد أقساط القرض مع شخصية تجارية أو أصحاب المهن الحرة كالأطباء أو المهندسين والأعمال الحرة على ألا يتجاوز عمر المتعامل وشريك التسديد 65 عاماً في نهاية مدة القرض، كما تتيح التعليمات قبول شريك ملكية واحد فقط للقرض، ولا داعي للكفلاء كون العقار هو الضمانة العقارية.

ونصت التعليمات على أن يتم التسديد على أقساط شهرية متساوية عن طريق الفروع أو بالبطاقة المصرفية، ويمكن التسديد المسبق لقسط أو عدة أقساط في أي فرع من فروع المصرف التجاري السوري. وتطبق فائدة التأخير المعمول بها في المصرف عند عدم تسديد أي قسط مستحق، على أن يتعهد المقترض بعدم بيع العقار إلاّ بعد تسديد المبلغ المتبقي من القرض وتصفيته بالكامل.

ولا يمكن للمقترض الحصول على أكثر من قرض شراء عقار سكني أو تجاري إلا بعد تسديد كامل القرض السابق سواء كان التسديد لنهاية أجله أو قبل ذلك.

يحق الاقتراض لأي شخص طبيعي سوري ومن في حكمه حصراً من العاملين الدائمين في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين والعسكريين، إضافة إلى أصحاب المنشآت والفعاليات والمهن الحرة والحرف لمن لديه سجل تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي منذ مدة لا تقل عن سنة واحدة، وأصحاب التراخيص الإدارية الدائمة منذ مدة لا تقل عن سنة واحدة، أصحاب المهن العلمية المنتسبين للنقابة منذ مدة لا تقل عن سنة.

علماً أنه يمكن للراغبين الاستفادة من القرض مراجعة فروع المصرف المنتشرة في كافة المحافظات لتقديم طلباتهم لدى الفروع.