120 طفلاً وطفلة في المركز الوطني للفنون البصرية

معرض شارك فيه 120 طفلاً وطفلة من عمر 4 سنوات إلى 18 بتشكيلات فنية متنوعة من “رسم ونحت وغرافيك” معرض كان نتاج شراكة بناءة بين المركز ومرسم “شغف”، حصيلة لما تعلمه الأطفال خلال ورشات عمل متخصصة في المركز.

ومرسم “شغف” مبادرة شبابية خاصة تستقبل الأطفال بأعمار مختلفة وتعلمهم مهارات الرسم والنحت أما المركز الوطني للفنون البصرية فيضم صالة عرض كبيرة للفنون التشكيلية مع صالة أخرى خاصة بإقامة ورشات عمل لفنون التصوير والنحت والحفر المطبوع إضافة إلى مسرح يتسع لنحو ألف زائر.