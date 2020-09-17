الاختصاص الجامعي بين طموح الشباب ورغبة الأهل وحاجة سوق العمل

الاختصاص الجامعي بين طموح الشباب ورغبة الأهل وحاجة سوق العملإعداد وتقديم: رغد خضور – هديل فيزوتصوير: محمد عربي أبو لبادة – سوار ديب عمليات فنية: سامر المغربي – مجد عمرانتم تصوير هذا الحوار قبل اختتام اجتماع اللجنة العليا للاستيعاب الجامعيإنتاج دار البعث2020

تم النشر بواسطة ‏شبكة البعث ميديا‏ في الخميس، ١٧ سبتمبر ٢٠٢٠