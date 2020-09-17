الاختصاص الجامعي بين طموح الشباب ورغبة الأهل وحاجة سوق العمل
الاختصاص الجامعي بين طموح الشباب ورغبة الأهل وحاجة سوق العمل
الاختصاص الجامعي بين طموح الشباب ورغبة الأهل وحاجة سوق العملإعداد وتقديم: رغد خضور – هديل فيزوتصوير: محمد عربي أبو لبادة – سوار ديب عمليات فنية: سامر المغربي – مجد عمرانتم تصوير هذا الحوار قبل اختتام اجتماع اللجنة العليا للاستيعاب الجامعيإنتاج دار البعث2020
تم النشر بواسطة شبكة البعث ميديا في الخميس، ١٧ سبتمبر ٢٠٢٠
الاختصاص الجامعي بين طموح الشباب ورغبة الأهل وحاجة سوق العمل
إعداد وتقديم: رغد خضور – هديل فيزو
تصوير: محمد عربي أبو لبادة – سوار ديب
عمليات فنية: سامر المغربي – مجد عمران
تم تصوير هذا الحوار قبل اختتام اجتماع اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي
إنتاج دار البعث
2020