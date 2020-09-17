17, 09, 2020 - 9:17 مساءً

الاختصاص الجامعي بين طموح الشباب ورغبة الأهل وحاجة سوق العمل

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الاختصاص الجامعي بين طموح الشباب ورغبة الأهل وحاجة سوق العمل

الاختصاص الجامعي بين طموح الشباب ورغبة الأهل وحاجة سوق العملإعداد وتقديم: رغد خضور – هديل فيزوتصوير: محمد عربي أبو لبادة – سوار ديب عمليات فنية: سامر المغربي – مجد عمرانتم تصوير هذا الحوار قبل اختتام اجتماع اللجنة العليا للاستيعاب الجامعيإنتاج دار البعث2020

تم النشر بواسطة ‏شبكة البعث ميديا‏ في الخميس، ١٧ سبتمبر ٢٠٢٠

الاختصاص الجامعي بين طموح الشباب ورغبة الأهل وحاجة سوق العمل
إعداد وتقديم: رغد خضور – هديل فيزو
تصوير: محمد عربي أبو لبادة – سوار ديب
عمليات فنية: سامر المغربي – مجد عمران

تم تصوير هذا الحوار قبل اختتام اجتماع اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي

إنتاج دار البعث
2020

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