17, 09, 2020 - 1:55 مساءً

الفن التشكيلي الإفتراضي السوري ينطلق

ثقافة وفن   26

انطلقت الأربعاء الدورة الأولى من “ملتقى الفن التشكيلي الافتراضي” الذي دعا إليه “غاليري مصطفى علي” في دمشق.

ويشارك في الملتقى نحو 30 فنانا ًوفنانة من مختلف الفنون البصرية، بهدف إيجاد وسيلة للتواصل مع الفنانين الشباب وتأكيد استمرار العمل الفني في ظل جائحة “كورونا”.

ويستمر الملتقى عشرة أيام يمكن تمديدها حتى 15 يوماً لإتاحة الفرصة للمشاركين لينجزوا أعمالهم وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن رؤاهم الفنية.

وسيتم في نهاية الملتقى عرض الأعمال المنجزة بشكل مباشر للجمهور في 28 أيلول/سبتمبر الجاري، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس “كورونا”.

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