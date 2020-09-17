اللاذقية.. حملة تعقيم لمدارس الحفة 

البعث ميديا – اللاذقية- نورا جولاق

تقوم الكوادر التربوية والتعليمية في مدينة الحفة بالتعاون مع مجلس المدينة بحملة تعقيم لجميع مدارس المدينة وريفها لاستقبال العام الدراسي الجديد .

وبيَن المهندس رائد إبراهيم رئيس مجلس مدينة الحفة أن هذه الحملة تأتي في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل وزارة التربية لحماية الطلبة من فايروس كورونا وللتأكد من جاهزية المدارس من ناحية النظافة والتعقيم.

وأوضح إبراهيم أن الحملة شملت كافة مدارس مدينة الحفة وريفها.

وبيّنت مديرة مدرسة الكاظمية سهام إسماعيل أنه تم تعقيم المدرسة بالكامل من باب المدرسة الى الساحات والحمامات وكل ما يلمسه الطالب من مقابض الأبواب والمقاعد والغرف الصفية وغرف المدرسين والإدارة وأضافت إسماعيل أن حملة التعقيم مستمرة لتوفير مناخ صحي وآمن وسليم للطلاب.