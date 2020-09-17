النفط تؤكد استمرارها بتوزيع الدفعة الأولى من مازوت التدفئة بواقع 200 لتر لكل عائلة وفي المحافظات كافة

أكدت وزارة النفط والثروة المعدنية استمرارها بتوزيع الدفعة الأولى من مادة مازوت التدفئة بواقع 200 لتر لكل عائلة وفي المحافظات كافة.

ونفت الوزارة في بيان لها كل ما يشاع ويتم تداوله على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي حول تخفيض الكمية أو غير ذلك.

وكانت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات” أعلنت في شهر آب الماضي أنه سيتم توزيع مادة مازوت التدفئة لموسم شتاء 2020-2021 عبر البطاقة الالكترونية العائلية بمعدل 200 ليتر لكل عائلة للدفعة الأولى في كل المحافظات على أن يتم توزيع الدفعة الثانية بكمية 200 ليتر بعد استكمال الدفعة الأولى.