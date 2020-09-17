تأهيل مركز صيدا الزراعي في القنيطرة

القنيطرة – محمد غالب حسين

أنجرت مديرية زراعة القنيطرة تأهيل مركز صيدا الزراعي الذي تعرض للتخريب و الأذى من العصابات الإرهابية المسلحة ، ليبدأ من جديد بإنتاج غراس الزيتون .

مدير الرراعة بمحافظة القنيطرة المهندس حسين صلان أشار لأهمية هذا المركز الذي تبلغ مساحته ( ٥٠٠ ) دونم ؛ و تؤمن خطته الإنتاجية السنوية حاجة المحافظة من غراس الزيتون بأصنافها كافة ، منوها أنه تم بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة ترميم المكاتب و المباني و ثلاثة بيوت بلاستيكية كبرى و حفر بئر ماء مع الأنفاق الزراعية المطلوبة للعمل ؛ و سيبدأ المركز بالإنتاج فورا بخطة تزيد على مئة ألف غرسة زيتون سنويا .

وأوضح مدير الزراعة أن ( ١٥٠ ) فلاحا من القرى القريبة من المركز الزراعي استفادوا من مشروع دعم الإنتاج الزراعي بتدريبهم على أحدث الطرق لتربية النحل و تقديم خمس خلايا نحل مجانية لكل فلاح مع شبكات ري بالتنقيط و الغراس المثمرة مجانا إضافة لوحدة كومبوست لإنتاج السماد العضوي .