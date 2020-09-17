تعليمات الحصول على قرض شراء عقار سكني أو تجاري

أصدر المصرف التجاري السوري التعليمات التنفيذية للقرض الذي يمنحه لشراء عقار سكني أو تجاري “جاهز أو على الهيكل” بحد أقصى 100 مليون ليرة، مشيراً إلى أنه بدأ باستقبال طلبات الحصول على هذا القرض اعتباراً من اليوم وإلى أنه حدد نسبة التمويل بـ 60 بالمئة من قيمة العقار.

ووفقاً لبيان من التجاري فإن أقصى مدة لقرض شراء العقار 20 سنة وبضمانة العقار نفسه في حين يتميز القرض بفائدة مخفضة تبدأ من 10 بالمئة سنوياً على رصيد القرض المتناقص وتحدد القيمة النهائية للفائدة عند المنح بحسب مدة القرض وقيمته ونوع العقار.

وتبين تعليمات القرض أن فائدة القرض للعقار السكني 10 بالمئة سنوياً لمدة أقصاها عشر سنوات و11 بالمئة سنوياً لمدة أقصاها خمس عشرة سنة و12 بالمئة سنوياً لمدة تزيد عن خمس عشرة سنة أما فائدة القرض للعقار التجاري فهي 13 بالمئة سنوياً علماً بأن الفائدة تكون سنوية على الرصيد المتناقص للقرض.

وأكد مدير عام المصرف التجاري السوري الدكتور علي يوسف أنه يمكن قبول شريك تسديد واحد فقط للقرض المذكور وقبول شريك ملكية واحد فقط للقرض على ألا يتجاوز عمر المتعامل وشريك التسديد 65 عاماً في نهاية مدة القرض، مشيراً إلى أن آلية التسديد تكون على أقساط شهرية متساوية عن طريق الفروع أو بالبطاقة المصرفية.

وبين يوسف أنه يمكن التسديد المسبق لقسط أو عدة أقساط في أي فرع وتطبق فائدة التأخير المعمول بها في المصرف عند عدم تسديد أي قسط مستحق على أن يتعهد المقترض بعدم بيع العقار إلا بعد تسديد المبلغ المتبقي من القرض وتصفيته بالكامل، مؤكداً أنه لا يمكن للمقترض الحصول على أكثر من قرض شراء عقار سكني أو تجاري إلا بعد تسديد كامل القرض السابق سواء كان التسديد لنهاية أجله أو قبل ذلك.

ووفقاً للتعليمات يمكن الحصول على هذا القرض من قبل أي شخص طبيعي سوري ومن في حكمه حصراً من العاملين الدائمين في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين والعسكريين وأصحاب المنشآت والفعاليات والمهن الحرة والحرف لمن لديه سجل تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي منذ مدة لا تقل عن سنة واحدة وأصحاب التراخيص الإدارية الدائمة منذ مدة لا تقل عن سنة واحدة وأصحاب المهن العلمية المنتسبين للنقابة منذ مدة لا تقل عن سنة.

وبالنسبة لقرار استئناف منح القروض رأى الدكتور يوسف أن السماح باستئناف القروض يسهم مباشرة بتوظيف السيولة المالية المصرفية في تحقيق أغراض التنمية وزيادة وتيرة الإنتاج من خلال تأمين التمويل لإقامة المشاريع الإنتاجية.

ودعا مدير عام التجاري الراغبين بالاستفادة من قرض شراء عقار سكني أو تجاري إلى مراجعة فروع المصرف المنتشرة في كافة المحافظات لتقديم طلباتهم بهذا الشأن.

وكان التجاري السوري أعلن أمس استئناف منح قروض التجزئة “القرض الشخصي وقرض السلع المعمرة وقرض جريح الوطن” ومنح التسهيلات الائتمانية غير المباشرة والمباشرة حصراً لتمويل القطاع الزراعي والصغيرة والمتوسطة والقروض العقارية.