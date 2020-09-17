حماة.. افتتاح مركز خدمة المواطن في ” مصياف”

حماة – منير الأحمد

وضعت الأمانة العامة لمحافظة حماة مركز خدمة المواطن في مصياف بالخدمة بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين ومنحهم الوثائق والثبوتيات المطلوبة لإنجاز معاملاتهم من مكان واحد.

وأشار الرفيقان المهندس أشرف باشوري أمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي والمحافظ الدكتور محمد الحزوري خلال حضورهما الافتتاح إلى أهمية افتتاح المركز لجهة الخدمات المتعددة التي يقدمها للمواطنين والخدمات المتاحة حالياً بالمركز والعمل على تأمين كل الخدمات التي تصب في مصلحة المواطن وتأمين كل التسهيلات والإجراءات التي توفر للمواطن الوقت والجهد في تسيير معاملاته.

ودعيا إلى ضرورة توفير كافة الاحتياجات التى تساعد مراكز خدمة المواطنين في القيام بدورها على أكمل وجه والمساهمة في الارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن وتخفيف الأعباء المادية وأعباء النقل واختصار مدة الخدمة وإنجازها بوقت قياسي.

من جانبها بينت مديرة المركز رشا عباس،أن المركز مؤلف من طابقين ويقدم حالياً خدمات تشمل وثائق السجل المدني والسجل العدلي وجباية فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات مشيرة إلى أنه سيجري قريباً تفعيل منح وثيقة غير عامل والتأمين الإلزامي للمركبات وإحداث كوتين للمصرف التجاري والعقاري