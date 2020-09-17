خبراء المتفجرات يغادرون مع عينات من موقع انفجار بيروت

غادر خبراء المتفجرات الأجانب اليوم الخميس لبنان، بعد اخذ عينات من موقع تفجير مرفأ بيروت وإجراء التحاليل عليها وتحديد طبيعة المواد المتفجرة، وما إذا كانت تقتصر على “نترات الأمونيوم” أم هناك مواد أخرى.

وأفادت صحيفة “الشرق الأوسط” نقلاً عن مصادر قضائية لبنانية أن خبراء المتفجرات الفرنسيين والبريطانيين وفريق مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي “إف بي آي” غادروا بيروت عائدين إلى بلادهم بعد استكمال مهمتهم، حيث أن التقارير التي ستسلمها للقضاء لبناني ستحسم إذا كان الانفجار نتيجة خطأ بشري؛ بسبب أعمال التلحيم في باب (العنبر رقم 12)، أم نتيجة عمل أمني واستهداف خارجي أو داخلي”.

يذكر بأن الانفجار العنيف الذي هزّ بيروت في 4 آب، وخلف الانفجار خسائر مادية تقريباً 15 مليار دولار، وحينها تبين أن مصدره هو العنبر 12 بمرفأ بيروت، الذي كان يحتوي نحو 2750 طناً من نترات الأمونيوم المصادرة منذ 2013.