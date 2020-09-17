دير الزور.. انعقاد اللقاء الرابع لمدرسة المزارعين  لإنتاج شتول الخضار

ضمن الأنفاق المنخفضة بقرية حوايج ذياب شامية بإشراف الميسر المهندس عهد الرياش,تم زراعة بذور الزهرة والملفوف والخس ضمن الصواني وإعطاء رية الانبات عن طريق المرشات الضبابية ضمن النفق.

حيث تعتبر مدرسة حوايج ذياب شامية واحدة من ضمن ثمان مدارس مزارعين حقلية لإنتاج شتول الخضار ضمن الأنفاق المنخفضة على مستوى المحافظة والمقدمة من قبل منظمة الفاو بالتعاون مع مديرية زراعة دير الزور

هذا المشروع يهدف إلى دعم القطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المحافظة.

ومن جهة أخرى نفذت جولة من قبل رئيس دائرة الانتاج العضوي المهندس سامي المسعود ورئيس دائرة زراعة موحسن المهندس ياسين الاحمد للكشف على حقل السمسم العضوي وحقول قطن النوية وحقول الذرة الهجينة المنفذة في دائرة زراعة موحسن قرية الطابية شامية لدى المزارعين في القرى المذكورة حيث تم الكشف على الحقول وهي في حالة ممتازة و بلغ عدد العلب الثمرية في السمسم أكثر من ١٠٠ علبة ثمرية في النبات الواحد مع وجود ازهار في طور التفتح وازهار في طور العقد .كما تمت زيارة نفق التجربة في مدرسة مزارعي الخضار في منطقة الطحطوح وذلك لنقل صواني الشتول من مرحلة التحضين الى ارض النفق ووضعها على ثلاث مستويات وهي :

– وضع الصواني على الارض مباشر .

– رفع الصواني عن الارض بقطع خشبية.

– وضع الصواني على طبقة بلاستيكية عازلة.

وذلك لدراسة المستوى الانسب لوضع الصواني داخل النفق.

كما تم عزل صواني تجربة الخلطة الترابية حيث تم تنفيذ خلطتين :

– الخلطة الاولى ( ٥٠% تورب + ٢٥% تراب + ٢٥% سماد بلدي ).

– الخلطة الثانية ( ٥٠% تراب+ ٢٥% تورب +٢٥% سماد بلدي).

وذلك لدراسة مراحل تطور النبات في كل خلطة لتحديد الخلطة الانسب البديلة للتورب وذلك لتقليل تكاليف انتاج الشتول .واختتمت الجولة بالتأكيد على جميع مزارعي المدرسة بضرورة انهاء عمليات زراعة الانفاق والبالغ عددها ١٣ نفقا

البعث ميديا – دير الزور – مساعد العلي