فرع القنيطرة يجري اللقاء السياسي الأول في فيق

خاص – البعث ميديا – سوار ديب



ضمن خطة مكتب الإعداد وتنمية المهارات الشبابية المركزي نفذ فرع القنيطرة لإتحاد شبيبة الثورة اللقاء السياسي الأول بعنوان فكر حزب البعث العربي الاشتراكي ودوره النضالي.

وحاضر الرفيق الدكتور رفعت الحسين عضو قيادة فرع القنيطرة لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الشباب والرياضة في المركز الثقافي العربي فيق.

وأشار الحسين إلى تاريخ تأسيس الحزب ومنطلقاته الفكرية والعقائدية والنظرية وأردف الحديث حول إنجازات البعث بكافة المفاصل وعلى جميع الأصعدة، واستذكر ثورة البعث ثورة الثامن من آذار والحركة التصحيحية المجيدة ودور البعث الهام في حرب تشرين التحريرية التي كانت عنوان للبطولة ونقطة في تغير التاريخ ودليل على وهن العدو وضعف الكيان الصهيوني الغاصب.

ونوه الحسين على أهمية دور الشباب ومنظمة الشبيبة واعتماد البعث على سواعد الشباب في بناء مستقبل سورية وأكيد أيضاً على أهمية وعي الشباب ودروهم في الصمود في وجه المخططات والحروب التي شنت على سورية.

حضر اللقاء الرفيق أمين الشعبة الأولى راشد خليل والرفيق محمود صبرا أمين فرع القنيطرة لإتحاد شبيبة الثورة والرفاق أعضاء قيادة فرع الشبيبة ومديرة المركز الثقافي العربي في فيق الأستاذة لبنى حداد والرفاق أمناء وقيادات الروابط والرفيقات والرفاق الشبيبين.