فكر الحزب وتاريخه النضالي في ندوة حوارية لشبيبة إدلب

إدلب: يحيى بزي

نظم فرع إدلب لإتحاد شبيبة الثورة ندوة فكرية للإضاءة على فكر حزب البعث العربي الاشتراكي ودوره النضالي ضمن خطة مكتب الشباب الفرعي للحزب وذلك في المركز الثقافي العربي بحماة.

واستذافت الندوة الرفيق أمين فرع إدلب للحزب أسامة قدور فضل الذي وضح خلال لقائه مع الرفاق الشبيبين عراقة وتجذر حزب البعث العربي الاشتراكي في ضمير الأمة العربية ووجدانها وارتباطه العميق بتاريخ سورية ونضالها، وتحدث عن تاريخ الحزب النضالي والسياسي على الصعيد الداخلي والإقليمي والخارجي و تحالفاته مع القوى الوطنية ومحاربة كل المشاريع التي تهدف لإنقسام الشعب على بعضه.

كما قدم شرحاً مفصلاً عن المؤتمرات العامة والقومية للحزب وأهم ما نتج عن هذه المؤتمرات، متطرقاً لأهمية تأسيس الجبهة الوطنية وميثاقها الوطني الذي كرس الوحدة الوطنية ومشاركة كافة الأحزاب بالحياة السياسية وإدارة مؤسسات الدولة.

وتخلل الندوة الرد على المداخلات مبينا توجه الحزب نحو تعميق التجربة الديمقراطية، وهذا ما جسدته تجربة الحزب الأخيرة بعملية الإستئناس الحزبي، مؤكداً على دور الحزب في مواكبة المتغيرات المستمرة.

وأكد على أهمية الربط بين الأجيال وتكريس الإنتماء الوطني لدى جيل الشباب عبر لقاءات وندوات حوارية من خلال منظمات إتحاد شبيبة الثورة وطلائع البعث والإتحاد الوطني لطلبة سورية والتركيز على جذبهم إلى صفوف الحزب مع مراعاة التنسيب النوعي وليس الكمي، وضرورة توظيف التطنولوجيا الحديثة ودعمها وعم الاعلام الالكتروني وتوظيفه بشكل اساسي في خدمة الاهداف الوطنية كما وجه الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد، متمنياً في نهاية حديثه أن تكون اللقاءات القادمة في مركز محافظة إدلب.

حضر الندوة كل من الرفاق محافظ إدلب المكلف م. فادي سعدون و أعضاء قيادة فرع الحزب وعدد من القيادات الحزبية والإدارية والنقابية في محافظة إدلب.