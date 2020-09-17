للمرة الـ 178..الاحتلال يهدم قرية العراقيب

بهدف تشريد أهلها والاستيلاء على أراضيهم، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم قرية العراقيب الواقعة في منطقة النقب بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 للمرة الـ 178.

وأفادت وكالة “معا”: أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية مدعومة بعدد من الجرافات وهدمت منازل الفلسطينيين وخيمهم وشردت عائلاتهم، مشيرة إلى أنها المرة السابعة التي يتم فيها هدم القرية منذ مطلع العام الجاري.

ويؤكد أهالي قرية العراقيب استمرارهم بمعركة الصمود على أراضيهم وإعادة بناء منازلهم ونصب الخيم مجددا مشددين على رفضهم مخططات سلطات الاحتلال التي هدمت عشرات القرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.