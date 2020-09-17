مدير التربية في دير الزور يتفقد واقع المدارس

في إطار متابعة سير العملية التربوية والتعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد تفقد مدير التربية بديرالزور نشأت العلي عدد من المدارس للاطلاع فيها على واقع العملية التعليمية وعمليات توزيع الكتب والتعقيم والإجراءات الصحية وقواعد السلامة المتخذة في المدارس .

وأكد مدير التربية نشأت العلي على أهمية متابعة الطلاب لدروسهم مع توصياته لهم باتباع قواعد السلامة والتباعد المكاني متمنيا لهم عام دراسي ملؤه التفوق والنجاح .

وزار مدير التربية مدرسة الشهيد ذيب عنتر ومدرسة الشهيد رياض نعيمة هذا من جهة ومن جهة اخرى

انطلقت أعمال اللجنة الطبية الخاصة لتبديل المهن والحرف للتعليم المهني وذلك في ثانوية تاج الدين عزاوي النسوي .

وقد استقبلت اللجنة الطلاب الراغبين في التبديل بين المهن وسط اجراءات صحية .

البعث ميديا دير الزور مساعد العلي