مناقشة عدد من قضايا العمل الحرفي والصعوبات التي تواجه الحرفيين بحماة

حماة – منير الأحمد:

ناقش أعضاء مجلس اتحاد الحرفيين في محافظة حماة خلال انعقاد مجلسهم الأول في مقر الاتحاد، الصعوبات التي تواجه الحرفيين وسبل إيجاد الحلول ،بما يسهم في تطوير الإنتاج كماً ونوعاً.

ودعا المجتمعون في مداخلاتهم إلى ضرورة تخصيص ورشات الاحذية في توسع المنطقة الصناعية واشراك خبير من مجلس ادارة الجمعية مع مديرية المالية اثناء تصنيف الحرفيين بضريبة الدخل المقطوع وقد لوحظ بأن الضرائب مرتفعة جدا ومتفاوتة ما بين حرفتين متشابهتين وتأمين كامل مخصصات الحرفيين من مادة الاسمنت الاسود بنسبة 100% وذلك من منافذ بيع مؤسسة عمران ، وعدم إلزام الحرفيين بتسجيل عامل بالتأمينات الاجتماعية وخاصة للحرف الصغيرة التي لا يلزمها عامل فضلاً عن المطالبة بمنح الحرفيين العاملين بحرفة النجارة وكافة الحرف الاخرى بمادة المازوت الصناعي عن طريق الاتحاد وتأمين الطاقة الكهربائية أثناء ساعات العمل، ووضع حد لارتفاع أسعار أسطوانات الأوكسجين وتحكم اصحاب منشآت التعبئة من خلال مراقبتها من الجهات الرقابية.

وفي معرض رده على المداخلات أكد رئيس اتحاد الحرفيين بحماة مسعف الأصفر على الدور الهام الذي يضطلع به الحرفيون الذين يمثلون شريحة هامة من المجتمع وإسهامهم في بناء الوطن فضلاً عن دورهم الوطني وتصديهم للمؤامرة التي تتعرض لها سورية وتستهدف دورها الوطني والقومي مشيراً إلى إسهامات حرفيي المحافظة وحرصهم الكبير لتلبية الكثير من احتياجات المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.‏ مؤكداً أن كل المداخلات التي تم طرحها ستكون محط اهتمام ومتابعة لحين تحقيقها .