21, 09, 2020 - 4:57 صباحًا

الاقتصاد تعدل غرامة عدم الالتزام بإبراز السجل الصناعي

اقتصاد-الاقتصاد المحلي-  41

 

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً عدلت بموجبه الغرامة على الصناعي غير الملتزم بإبراز سجله الصناعي.

ووفق القرار فقد أصبحت الغرامة الواردة ضمن المادة 37 من أحكام التجارة الخارجية 100 ألف ليرة سورية بدلاً من 50 ألف ليرة وذلك في حال عدم التزام الصناعي بالتعهد الذي يتم تنظيمه في مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية وذلك بإبراز السجل الصناعي.

وبموجب هذا القرار تعتبر أحكام التجارة الخارجية معدلة حكماً بما يتناسب مع هذا القرار مع اعتباره نافذاً من تاريخ صدوره.

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