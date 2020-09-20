انهيار نفق لميليشيا “قسد” بريف الحسكة يتسبب بوفاة مدنيين

أدى انهيار نفق في مدينة الجوادية تابع لميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي إلى وفاة 3 مدنيين وإصابة أربعة آخرين.

وبحسب “سانا” فإن نفقا قيد الحفر تحت أحد مقرات ميليشيا “قسد” في مدينة الجوادية نحو 50 كم إلى الشرق من مدينة القامشلي انهار ما تسبب بوفاة 3 مدنيين وإصابة 4 آخرين كانوا يعملون فيه حيث تم انتشالهم من تحت الأتربة والصخور وحالة بعضهم خطيرة.

المصادر أشارت إلى أن ميليشيا “قسد” تستغل حاجة المواطنين للعمل بعد ما عطلت الحياة العامة وتوقفت مصادر الدخل لديهم وتشغلهم بحفر الأنفاق وإقامة التحصينات في المناطق التي تنتشر فيها.