عودة نحو 164 مواطناً سورياً من ليبيا إلى سورية

قامت أجنحة الشام للطيران اليوم برحلة جوية من مطار مدينة بنغازي الليبية إلى مطار دمشق الدولي لإعادة نحو 146 سوريا منعتهم ظروف تفشي وباء كورونا من العودة إلى الوطن.

وعبر عدد من المواطنين السوريين عن شكرهم لجهود الجهات المعنية في الحكومة السورية وللشركة وذلك لتسهيل عودتهم لحضن الوطن بعد غياب ومعاناة في ظل ظروف صعبة كانوا يعيشونها.

يذكر أن أجنحة الشام للطيران تنفذ رحلات عدة لإعادة المواطنين السوريين العالقين في الخارج جنباً لجنب مع مؤسسة الطيران العربية السورية.