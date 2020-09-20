كومان يضع برشلونة في ورطة مع رابطة الليغا

وضع رونالد كومان، مدرب برشلونة، نجم خط وسط ليفربول جورجينيو فينالدوم، وممفيس ديباي، مهاجم ليون، ضمن أهدافه لضمهما هذا الصيف، لكن خططه للتعاقد مع اللاعبين باتت محل استفهام.

ووفقا لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن رابطة الدوري الإسباني تمنع برشلونة حاليا من إبرام أي صفقة جديدة، لذا فإن اللاعبين لن ينتقلا إلى “كامب نو”، خلال موسم الانتقالات الجاري.

وذكرت الصحيفة أنه تم فرض إرشادات مالية صارمة على أندية الليغا، على خلفية الأزمة الاقتصادية جراء جائحة فيروس كورونا، حيث وضعت الرابطة حدا للأموال التي يمكن إنفاقها على الانتقالات والموظفين هذا الصيف، وذلك اعتمادا على النتائج المالية للنادي في آخر 5 سنوات.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن النادي الكتالوني يدفع رواتب تصل قيمتها إلى 510 ملايين جنيه إسترليني سنويا، لذا لن يُسمح له بشراء أي لاعب جديد ما لم يجمع النادي الأموال أولا من المبيعات.