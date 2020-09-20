ميليشيا (قسد) تطوق المنصورة وتختطف عشرات المدنيين

حملة مداهمات جديدة شنتها ميليشيا “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي بريف الرقة، اختطفت خلالها عشرات المدنيين.

وبحسب “سانا” فإن “مجموعات مسلحة من ميليشيا (قسد) طوقت بلدة المنصورة وعددا من القرى التابعة لها بريف الرقة الغربي وداهمت المنازل فيها واختطفت عشرات الشباب من أبنائها لاقتيادهم إلى معسكرات خاصة بها وزجهم في صفوفها لخدمة أجنداتها المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي في المنطقة”.

واختطفت الميليشيا خلال حملة مداهمات نفذتها أمس الأول في قرية الفاطسة بريف الرقة الشرقي شابين من أهالي القرية واقتادتهما الى جهة مجهولة وذلك في محاولة للسيطرة على حالة الغضب الشعبي المطالبة بطردها وقوات الاحتلال الأمريكي من المنطقة.