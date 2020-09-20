الصحة العالمية تقرّ اختبارا لأعشاب إفريقية لمكافحة “كورونا”

أقرّت منظمة الصحة العالمية قواعد لاختبار علاجات عشبية إفريقية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الفرع الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الكونغو في بيان اليوم: إنه وافق على قواعد اختبار بعض الأعشاب الطبية، مؤكدا أن أي عقاقير تقليدية تثبت سلامتها وفعاليتها في علاج المرض يمكن الإسراع في تصنيعها، وذلك بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

وأضاف فرع المنظمة أن المعيار الوحيد لمدى سلامة العلاجات التقليدية وفعاليتها هو الاختبارات العلمية الدقيقة.

وتأتي هذه الخطوة بعد شهور من ترويج رئيس مدغشقر أندريه راجولينا لمشروب عشبي قال إنه يقضي على فيروس كورونا ويحتوي على نبتة الشيح التي ثبتت فعاليتها في علاج الملاريا.