التعليم العالي تصدر مفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2020-2021

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم مفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2020-2021.

وتضمن إعلان الوزارة الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة للتقدم إلى المفاضلة العامة للفرع العلمي والسنة التحضيرية للكليات الطبية (عام ومواز) ومفاضلات طلاب المحافظات الشرقية وذوي الشهداء والجرحى والمفقودين وأبناء أعضاء الهيئة التدريسية والمعاقين والطلاب العرب والأجانب والسوريين غير المقيمين والمغتربين والثانويات المهنية إضافة إلى الحدود الدنيا للتسجيل المباشر لطلاب الشهادة الثانوية العامة من الفرع الأدبي (عام ومواز).

وحددت الوزارة الحد الأدنى للمفاضلة في السنة التحضيرية للكليات الطبية 2320 درجة للقبول العام و2295 درجة للقبول الموازي.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم قبول طلبات المفاضلة والتسجيل المباشر في مراكز التسجيل المعتمدة بالجامعات اعتباراً من يوم السبت 26-9-2020 ولغاية يوم الثلاثاء 13-10-2020.