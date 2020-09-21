الصحة: تسجيل 33 إصابة بفيروس كورونا وشفاء 17 حالة ووفاة ثلاث

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أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 17 حالة ووفاة ثلاث من الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية مع استمرار تراجع حصيلة الإصابات اليومية منذ عشرة أيام مقارنة بـ 60 إصابة سجلت يوم الجمعة قبل الماضي.

وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 3833 شفيت منها 963 وتوفيت 175 حالة.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.