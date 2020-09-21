انهيار مبنى في مدينة مومباي يودي بحياة 10 أشخاص

أدى انهيار مبنى سكني في مدينة مومباي بولاية ماهاراشترا غرب الهند اليوم لمقتل عشرة أشخاص.

وقال مسؤول في الشرطة المحلية: إن مبنى من ثلاثة طوابق انهار في مدينة بهيواندي على بعد 38 كم من مومباي، ما أدى لمصرع عشرة أشخاص بينما تم إنقاذ 20 شخصا في المكان من قبل سكان محليين، وذلك بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”.

بدوره حذر متحدث باسم القوة الوطنية الهندية للاستجابة للكوارث من أن يكون 20 شخصا على الأقل محاصرين بعد انهيار الأرضية إضافة إلى المبنى، مضيفا بأن عمليات الإنقاذ تتواصل في الموقع بحثا عن ضحايا محتملين.