موسكو: لم يتم القضاء على التهديدات الإرهابية في إدلب بعد

أوضح الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان افريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف في مقابلة مع وكالة إنترفاكس الروسية اليوم أنه ينبغي على النظام التركي الالتزام بما تم الاتفاق عليه لجهة القضاء على الإرهاب في إدلب مشيرا إلى أنه ما زال مبكرا الحديث عن القضاء التام على التهديدات الإرهابية فيها.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أكدت يوم الخميس الماضي أن النظام التركي يماطل في تنفيذ التزاماته بموجب اتفاق وقف الأعمال القتالية في محافظة إدلب.