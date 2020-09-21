نيبينزيا: إنهاء واشنطن لاتفاقية ستارت 3 خطأ فادح

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا لوكالة أنباء سبوتنيك اليوم “نحن بالطبع مهتمون بتمديد المعاهدة ونعتبرها أحد أهم عناصر الاستقرار الاستراتيجي ونقول لزملائنا الأمريكيين أن عدم التجديد سيكون خطأ كبيرا.

وأشار نيبينزيا إلى أن بلاده ستجد طرقا فعالة لحماية نفسها إذا لم يتم تمديد ستارت3.

يذكر أن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أعلن في أيار الماضي أن موقف الولايات المتحدة حول إمكانية التفاوض على تمديد معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية الجديدة ستارت غير واضح.