اعتداءات على أبو راسين بريف الحسكة

اعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين على قرى وبلدات بريف الحسكة، حيث أطلقوا، فجر اليوم، عدداً من القذائف المدفعية على محيط بلدة أبو راسين بالريف الشمالي.

مصادر أهلية أفادت، بحسب مانقلت وكالة سانا، بأن قوات الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية المنضوية تحت إمرتها المتمركزة في قواعدها بالداوودية وباب الفرج اعتدت بقذائف المدفعية على منازل الأهالي في قريتي أم حرملة والنويحات بمحيط بلدة أبو راسين، شمال الحسكة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بممتلكات الأهالي.