الجو بين الصحو والغائم..وزخات مطرية فوق المرتفعات الساحلية

تنخفض درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وفي نشرتها صباح اليوم توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية: أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية من المطر فوق المرتفعات الساحلية وسديميا في المناطق الشرقية والبادية والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة بينما تكون جنوبية غربية في المناطق الساحلية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتستمر درجات الحرارة غداً بالانخفاض مع بقائها حول معدلاتها أو أدنى بقليل في أغلب المناطق ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات محلية من المطر فوق المرتفعات الساحلية.