الصحة الصينية: لا إصابات جديدة بـ “كورونا” في البر الرئيسي

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم عدم تسجيل إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي أمس.

وجاء في التقرير اليومي للجنة: إنه تم تسجيل ست اصابات مؤكدة بكوفيد19 وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني دون الإبلاغ عن أي إصابات محلية أو حالات وفاة جديدة مرتبطة بالوباء، وفق ما نقلت وكالة “شينخوا”.

وحتى نهاية أمس تم تسجيل ما إجماليه 2748 إصابة لوافدين في البر الرئيسي الصيني بينها 2582 غادرت المستشفيات بعد تعافيها مع بقاء 166 شخصا للعلاج منها ثلاث في حالة خطيرة ولم تسجل وفيات من بين الحالات الوافدة.

ووفق ما ذكرت اللجنة فقد وصل إجمالي الإصابات المؤكدة بكوفيد19 في البر الرئيسي حتى الليلة الماضية إلى 85297 وغادر 80497 مريضا المستشفيات بعد تعافيهم فيما توفي 4634 شخصا بسبب الوباء في البر الرئيسي الصيني.