تسديد فواتير المياه والكهرباء عبر بوابة الدفع الالكتروني في التجاري

أعلن المصرف التجاري السوري عن إتمام ربط مفوترين جدد بالمصرف بانضمام مياه دمشق وريفها والمؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء إلى منظومة المدفوعات لتمكين المتعاملين من دفع فواتير المياه وفواتير المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء، لحملة بطاقات الدفع الإلكتروني الصادرة عن المصرف عبر بوابة الدفع الإلكتروني الخاصة بالمصرف من خلال تطبيق الموبايل والموقع الإلكتروني للمصرف، إضافة إلى فواتير الشركة السورية للإتصالات وفواتير شركتي السيرتيل والـ mtn.

تُمكن الخدمات الإلكترونية المتعاملين إضافة إلى خدمة دفع الفواتير من الحصول على كشف حساب ومعرفة الرصيد والتحويل بين حساب بطاقتين والحصول على كشف حساب مختصر وخدمة الصراف الأقرب إليك لمعرفة عناوين الصرافات الأقرب، إضافة إلى وظائف وخدمات أخرى سيتم تقديمها لاحقاً، ونوه المصرف إلى ضرورة ترقية المتعاملين لنسخهم الحالية إلى النسخة الجديدة على نفس الرابط التالي: https://cbs-bank.sy/cbs.apk

وتجدر الإشارة إلى أن طريقة الاشتراك تبدأ بزيارة موقع المصرف التجاري السوري واختار بند الخدمات الالكترونية ومنها ملأ البيانات الخاصة بالحساب ضمن استمارة الطلب وتفعليها، ومن ثم مراجعة الفرع الذي تم اختياره لاستكمال إجراءات تفعيل الخدمات الإلكترونية، وللحصول على اسم المستخدم، ويحصل المتعامل على المعلومات الخاصة به برسالة نصية تتضمن رمز التعفيل مع الرابط ليتم من خلاله تفعيل الخدمة.

البعث ميديا – فاتن شنان