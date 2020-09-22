حول العالم..ارتفاع إصابات كورونا إلى نحو 31 مليون ونصف

أظهرت احصائية نشرها موقع “وورلد ميتر” اليوم بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم بلغ 31488661 فيما بلغ عدد الوفيات 969362 وعدد المتعافين منه 23115456 شخصا.

واحتلت الهند المرتبة الثانية عالميا في عدد الإصابات بعد أمريكا حيث ارتفع عدد الإصابات فيها إلى 5562663 حالة فيما بلغ عدد الوفيات 88935 حالة.

وفي البرازيل أعلنت وزارة الصحة تسجيل 13439 إصابة جديدة إضافة إلى 377 وفاة لتتخطى الإصابات 5ر4 ملايين منذ بدء تفشي المرض في البلاد في حين بلغ عدد الوفيات 137272 حالة.

وفي المكسيك تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا عتبة الـ 700 ألف حيث سجلت وزارة الصحة 2917 إصابة ليصل إجمالي الإصابات إلى 700580 إضافة إلى 73697 حالة وفاة.

وفي ألمانيا أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم ارتفاع عدد الإصابات بواقع 1821 إلى 274158 والوفيات بواقع عشر حالات إلى 9396 حالة.

وفي التشيك أعلنت السلطات اليوم عن تسجيل 1476 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 50764.

من جهتها أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 61 إصابة ليرتفع عدد الإصابات إلى 23106 وتسجيل ثلاث وفيات جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 388 حالة..