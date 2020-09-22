روسيا تسمح باختبار لقاح آخر ضد “كورونا”

أصدرت وزارة الصحة الروسية تصريحا لإجراء تجارب سريرية للقاح فيروس كورونا الذي طوره مركز تشوماكوف.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الخدمة الصحفية للوزارة قولها اليوم: إن “أكثر من ثلاثة آلاف متطوع سيشاركون في تجارب الأدوية التي ستلبي متطلبات منظمة الصحة العالمية”.

وقال أيدار إيشموخاميتوف المدير العام لمركز تشوماكوف: “نتوقع استكمال التجارب السريرية في تشرين الثاني من العام الجاري”.

ومن المقرر أن تبدأ قريبا تجربة سريرية للقاح في كيروف وسانت بطرسبورغ ونوفوسيبيرسك على أن يتم بعد التطعيم عزل المتطوعين في المستشفى لمدة 16 يوما.