قادمة من الإمارات.. وصول طائرة تقل 188 سورياً من العالقين بالخارج

أعلنت وزارة النقل عن وصول طائرة تابعة لـ (السورية للطيران) إلى مطار دمشق الدولي اليوم تقل 188 مواطناً قادمة من مطار الشارقة بالإمارات وذلك في إطار الجهود الحكومية لإعادة السوريين العالقين في الخارج جراء جائحة كورونا.

ودعت وزارة الداخلية في الـ 16 من شهر آب الماضي المواطنين السوريين الراغبين بالعودة إلى التواصل مع السفارات في (القاهرة ومسقط وأبو ظبي ودبي وعمان والكويت والخرطوم والمنامة وموسكو والجزائر وبغداد) لتسجيل طلب رغبتهم بالعودة إلى سورية ليتسنى للفريق الحكومي الخاص إعداد برنامج رحلات السورية للطيران ضمن خطة الجهود الحكومية لإعادة المواطنين السوريين من الخارج.