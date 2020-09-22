قتلى بمجزرتين جديدتين في كولومبيا

قتل عشرة أشخاص على الأقل في مجزرتين جديدتين وقعتا في جنوب غرب كولومبيا الذي يشهد موجة عنف غير مسبوقة منذ وقعت بوغوتا في 2016 اتفاق سلام مع حركة التمرد السابقة “فارك”.

وقالت السلطات في بلدة موسكيرا بمقاطعة نارينيو لوكالة فرانس برس: إن أربعة رجال قتلوا أمس برصاص مسلحين في البلدة وتم العثور على جثثهم في أيكة ساحلية.

وأتت هذه المجزرة غداة مجزرة أولى وقعت أمس الأول في مقاطعة كاوكا المجاورة وذهب ضحيتها ستة أشخاص.

وأحصى المرصد المستقل “إنديباز” هذا العام وقوع 61 مجزرة على الأقل في كولومبيا.